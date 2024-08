„Aller guten Dinge sind drei“, dachte sich Bäckermeister Christoph Pietschnigg aus Gmünd. Neben seinen Filialen in Gmünd und in Malta, eröffnete er dieser Tage im Strafner-Haus in Rennweg die Dorfbäckerei, um im gesamten Lieser- und Maltatal präsent zu sein. Damit hat die Marktgemeinde, nachdem sie jahrelang keine Bäckerei hatte, wieder einen Nahversorger. „Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv. Unsere Kaffee-Ecke ist für die Rennweger bereits ein beliebter Treffpunkt geworden“, sagt der 39-Jährige, der vor 20 Jahren den seit 1889 bestehenden Betrieb von seinem Onkel Wolfgang Pietschnigg übernommen hatte.

Von vier auf 23 Mitarbeiter aufgestockt

Begonnen hat er mit vier Mitarbeitern, sukzessive wurde auf 23 Mitarbeiter aufgestockt. Mit Konditorin Sonja Pranjic, die Pietschnigg vor 20 Jahren ins Boot geholt hatte, wurde auch das süße Sortiment erweitert. „Wir beliefern die umliegenden Supermärkte sowie den Markt der Kärntnermilch mit Gebäck“, sagt der Bäckermeister, der seit 1999 auch engagiertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd ist.

Siggi Neuschitzer, Christoph Pietschnigg und Bürgermeister Franz Aschbacher bei der Eröffnung der Dorfbäckerei © KK/Neuschitzer

Ein wichtiges Standbein schuf er sich 2020 mit der Produktion von Nudeln, die je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit der Zutaten, in 15 Sorten tiefgekühlt erhältlich sind. „Mit unseren drei engagierten Mitarbeiterinnen im Nudelwerk produzieren wir rund 10.000 Nudel pro Monat. Sehr viele davon verkaufen wir in den Filialen, wir beliefern aber auch die Gastronomie, die Kärntnermilch und Lebensmittelmärkte.“ In die Zukunft blickt er optimistisch: „Handwerk hat goldenen Boden. Die Arbeit der Bäcker wird wieder stärker geschätzt.“ Die Filiale in Rennweg ist unter Telefon 0664-224 01 56 erreichbar.