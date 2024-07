Das Familienhotel Kreuzwirt am Weißensee wurde mit dem Zertifikat „Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber“ für sein familienfreundliches Engagement vom Bundesministerium prämiert. Im Zuge dessen nahmen sie erfolgreich am sogenannten „Beruf und Familie Auditprozess“ teil. Mit einer ausgewählten Projektgruppe des Betriebes und unter der Leitung einer zertifizierten Auditorin wurden die bestehenden, familienfreundlichen Maßnahmen evaluiert und weiterentwickelt. Die „Audit-Zertifizierung“ ist ein Österreichisches Gütezeichen für Familienfreundlichkeit und gilt als ein Instrument für Unternehmer, um sich als familienfreundlicher Betrieb zertifizieren zu lassen. So können innovative Rahmenbedingungen und Arbeitsmodelle für Eltern, Alleinerziehende, getrennt Lebende oder Pflegende geschaffen werden.

„Wir sind ein Traditionsbetrieb in vierter Generation und setzen auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Dank dem Zertifikat können wir zeigen, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie bei uns gelebte Realität ist und einen hohen Stellenwert hat. Unsere Vision ist ein zukunftsträchtiges, familienfreundliches Unternehmen mit einem motivierten Team und Stammpersonal“, schildert Inhaber Franz Aigner.