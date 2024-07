Ein „Prost und Mahlzeit“ auf die Gastfreundschaft, Gemütlichkeit, Geselligkeit und Kulinarik in Kärnten: Knapp drei Wochen ist es nun schon her, seit die Kleine Zeitung die finalen Oberkärntner Kandidaten bekannt gab, die sich der großen Publikumswahl stellen und um den Titel „Spitzenplatz“ rittern. Was sie vereint, ist, dass sie tagtäglich mit viel Herzblut und Leidenschaft für das Wohlergehen ihrer Gäste sorgen. Diese können noch bis Mittwoch, dem 24. Juli für ihre Lieblingswirtin oder ihren Lieblingswirt abstimmen und so „Danke“ sagen. Das geht einerseits im Rahmen des Online-Votings, andererseits liegen in den Gasthäusern auch Unterschriftenlisten auf.

Die Teilnehmer mit dem größten Publikumszuspruch werden schlussendlich zusätzlich belohnt. Die Bezirkssieger werden mit einer Urkunde ausgezeichnet. Jenes Gasthaus, das am Ende die meisten Stimmen für sich verbucht, bekommt ein großes Siegerfest gesponsert.

Die nominierten Wirte im Überblick

Das Publikumsvoting ist nun auf der Zielgeraden, die aktuellen stimmenstärksten Fünf liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Viele Stimmen trennen sie nicht und noch ist nichts entschieden. Jetzt heißt es also die Community zu mobilisieren und ein letztes Mal zum Abstimmen aufzurufen.

Im Rennen um den Spitzenplatz sind diese 22 Oberkärntner Wirte: Johann Steinwender vom Schloss Lerchenhof in Hermagor, Evelyn und Heinz Strasser vom Matzelsdorfer Hof in Millstatt, Irina Kanzian von der Kostbar in Winklern, Kerstin Illgner und Christian Tempel vom „Da Graf“ in Gmünd, Sandra und Daniel Groß vom Café & Bistro „Großartig“ in Döbriach, Irmgard Eder vom „Regitnig - Restaurant am Weißensee“, Anna und Frank Riegler vom Burgrestaurant auf der Burg Sommeregg in Seeboden, die Familie Filippitsch vom Tröpolacherhof in Tröpolach, Uli Bacher und seine Gartenrast in Radenthein, Elisabeth Wacker vom Gasthof Wacker in Radenthein, Oliver Blaikner und Christa Wabnig vom Landgasthof Marhube in Baldramsdorf, Anna und Hannes Millonig vom Wirtshaus „Zum Gustl“ in St. Stefan im Gailtal, Michael Kreuzer vom „Gasthof zum Richter“ in Mühldorf, Alfred Kreiner und seine Frau Kerstin vom Restaurant Landhotel Kreinerhof in Lurnfeld, Adolf Golger vom Gasthof Stadlwirt in Rangersdorf, Angelika Jörgl-Lassnig vom „Charly‘s - Mein Restaurant“ in Radenthein, Markus Paul Unterweger vom „Zimmermann‘s Gasthaus“ aus Techendorf, Martin Possegger vom Berggasthof Karlbauer in Lendorf, Florian Lepuschitz vom Werksrestaurant Florian Lepuschitz in Radenthein, Adriana und Harry Haßler vom Restaurant Adriana in Bad Kleinkirchheim, die Geschwister Anna, Stefan und Barbara Scherzer vom Gasthof Scherzer in Möllbrücke sowie Harald Hofer und Christoph Lagler vom Restaurant „Panorama Drautalperle“ in Spittal.