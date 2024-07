Hoher Besuch am vergangenen Freitag in der Oberkärntner Gemeinde Dellach im Drautal: Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, und Landtagsabgeordneter Michael Maier statteten dem Kunststoffbehälterindustrie-Unternehmen „Europlast“ einen Besuch ab. Bei ihrem Rundgang durch den Standort besichtigten die Politiker unter anderem die Produktionsanlagen von „Europlast“, die sich durch ihre moderne Technologie und nachhaltige Herangehensweise auszeichnen. Dabei wurde ihnen die neue tonnenschwere Spritzgussanlage vorgestellt, die derzeit in Montage ist und die Fertigung in Dellach weiter modernisieren soll.