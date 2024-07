Das Familien- und Sporthotel Kärntnerhof in Bad Kleinkirchheim hat eine am Dach platzierte Photovoltaik (PV)-Anlage mit mehr als 66 Kilowatt-Peak (kWp) in Betrieb genommen. Energielandesrat Sebastian Schuschnig unterstützte das Vorhaben mit 13.300 Euro. „Das Hotel Kärntnerhof setzt damit ein wesentliches Zeichen in Richtung Energieunabhängigkeit. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt unterstützen konnten und damit unserem Ziel – dem Ausbau der nachhaltigen und regionalen Energieversorgung – einen wichtigen Schritt nähergekommen sind“, betont Schuschnig und ergänzt: „Mir ist es ein großes Anliegen, jene Kärntner Betriebe, die bereit sind, einen Beitrag zur Energiewende in unserem Bundesland zu leisten, bestmöglich zu unterstützen. Denn nur gemeinsam wird uns die Energiewende gelingen.“

Insgesamt hat das Hotel rund 95.000 Euro in die Photovoltaik-Anlage investiert, von der sich der Landesrat bereits selbst ein Bild machen konnte. „Es freut mich, dass auch Familie Krenn auf die Kraft der Sonne setzt. Wir werden alles dafür tun, um mehr Tempo in den Ausbau auf Dächern und Freiflächen zu bringen“, so Schuschnig abschließend.