Nach dem Erfolg im Vorjahr, macht das Italienische Marktfest auch heuer wieder im Spittaler Stadtpark Halt. Von 25. bis 28. Juli wird an den italienischen Marktständen eine Vielzahl an authentischen, italienischen Produkten angeboten. „Von guten Weinen und feinen Antipasti, über herzhafte Wildsalami, leckerem Mandelgebäck und Pizza und Bruschetta ist alles dabei“, freut sich Stadtmarketing-Ausschussobfrau Evelyn Köfer.

Der Markt hat Donnerstag bis Samstag jeweils von 9.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag werden die Gäste von Fulvio Bertosso mit italienischen Liedern in Urlaubsstimmung versetzt.