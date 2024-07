Für ein Angebot, das unter anderem die Produktion und Entwicklung von Präzisionskomponenten für den Maschinenbau und die Herstellung von Aggregaten zum Bohren, Fräsen und Gewinden umfasst, ist die Firma „Hellmerich Precision Components“ unter anderem in der Automobilindustrie bekannt. Weiters hat sich das Unternehmen auf die Realisierung von Prototypen und die Montage von Baugruppen wie Getriebe und Vorrichtungen spezialisiert. Diese werden vor Auslieferung mit modernen Technologien auf Funktion und Qualität geprüft. Auch die Realisierung von Werkzeugspindeln und Antrieben zählt zu dem Serviceangebot.

Bereits seit der Gründung 1979 setzt das Unternehmen am Standort in Seeboden auf „Präzision, modernste Bearbeitungsmaschinen, Umweltmanagement, einen hohen Qualitätsstandard und Komponenten, die den Dauerbelastungen der Serienanfertigung standhalten“. Um einen schnellen Service garantieren zu können, wird fast die gesamte Wertschöpfungskette im eigenen Haus abgewickelt. 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um einen reibungslosen Arbeitsablauf, zudem bietet die Firma Ausbildungsplätze im Bereich der Metalltechnik an.

75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich am Standort in Seeboden um die Geschicke der Firma © KK/Hellmerich

Seit Juli gibt es einen neuen Geschäftsführer

13 Jahre lang wickelte Gunther Kranabether die Geschicke der Firma ab. Mit Juli hat er die Geschäftsführung an Peter Uggowitzer übergeben. Er ist seit 32 Jahren bei Hellmerich tätig und begann seine Laufbahn 1992 als Maschinenschlosser-Lehrling. Später übernahm er die Produktionsleitung und war auch als Vertriebsleiter tätig. „Die Grundlage unseres Erfolges sind qualifizierte Mitarbeiter und ein gutes Verhältnis mit unseren Lieferanten. Wir treffen all unsere Entscheidungen unter Berücksichtigung unserer Unternehmenspolitik und achten auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Auch ich werde weiterhin auf technische Expertise, Serviceorientierung und Kontinuität setzen und somit unseren Erfolgskurs fortsetzen“, schildert der neue Geschäftsführer.

Auch sein Vorgänger wird der Firma erhalten bleiben: Er hat als Geschäftsführer der Hirsch Maschinenbau GmbH neue Aufgaben innerhalb der Hirsch Servo Gruppe übernommen. Seit dem Vorjahr ist Hellmerich Teil der international tätigen Gruppe mit Hauptsitz in Glanegg und Produktionsstandorten in zehn europäischen Ländern. Mit neuem Geschäftsführer will die Firma auch weiterhin auf die Kundenorientierung setzen. Die „Hellmerich-Technologie“ wird weltweit in Bearbeitungszentren, Rundtaktmaschinen, Sondermaschinen, Transferstraßen und Transferzentren eingesetzt.