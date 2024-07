Am Wochenende lud Ski-Kaiser Franz Klammer zur traditionellen Franz Klammer Trophy in die Golfarena Bad Kleinkirchheim ein. Rund 150 begeisterte Golferinnen und Golfer reisten aus ganz Österreich an. Dank Gerd Eiper und seinem Team präsentierte sich das Golfareal in einem erstklassigen Zustand. Bereits am Freitag wurde der Golfplatz für die „Hirter“-9-Loch-Golf-Challenge genutzt, die ihren Abschluss am Abend beim „Poldl“ in der Sportalm in St. Oswald fand. Nach einem geglückten Bieranstich durch Franz Klammer wurden die Siegerinnen und Sieger geehrt und im Anschluss mit exquisiten Schmankerl und Hirter Bier verwöhnt.

Bei strahlendem Sonnenschein starteten die Golfer am Samstag in ihr Spiel. Spannende Sonderwertungen forderten die Teilnehmer heraus, die dafür mit Slow-Food-Spezialitäten vom Verein Bad Kleinkirchheim Slow Food, Hirter Bier, bayrischen Würsteln von Mandy Wimmer bei der Halfway, Winzersekt vom Weingut Schloss Gobelsburg, Erdbeeren mit Schlag der Firma Obst und Gemüse Robitsch im Pavillon der Regionalmedien sowie Red Bull auf der 14 belohnt wurden.

Sieger sind Alexandra und Peter Sternig

Die Siegerehrung inklusive Gala-Dinner, Live-Musik und großer Tombola fand im Hotel „Ronacher DIE POST“ statt, wo Markus Ronacher und sein Team die Golfgesellschaft vorzüglich bewirteten. Die Sieger-Trophäe wurde von Franz Klammer persönlich an Brutto-Siegerin Alexandra Sternig und Brutto-Sieger Peter Sternig überreicht.

Gerd Eiper, Franz Klammer und Organisator Gerhard Brüggler © KK/Brüggler

Sie gaben dem Olympiasieger Franz Klammer die Ehre: Sportmanager und Kulm-Organisator Hubert Neuper, Olympiasieger Matthias Mayer, Ex-Abfahrtsspezialist Leonhard Stock, die ehemaligen Torhüter Otto Konrad und Franz Wohlfahrt, Red Bull General Manager Robert Hohensinn, Arlberg-Express Inhaber Horst Fritz, Hirter-Geschäftsführer Nikolaus Riegler sowie Dietmar und Astrid Krenn, Bürgermeister Matthias Krenn, Hotelier Markus Ronacher, Kärnten Werber Markus Polessnig, Immobilien Profi Herbert Waldner, Panaceo-Experte Manfred Pesek und viele mehr.