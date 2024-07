Das Tempo stimmt, die Pointen sitzen und dann wird es auch noch ziemlich berührend: Mit Folke Brabands „Rent a friend“ zeigt das Ensemble Porcia im Theater in den Probebühnen eine Komödie, die sich fragt, warum man lieber den Schein wahrt, als im Sein zu leben. Sarah (geschäftig-frostig: Sonja Kreibich) ist die Karriere wichtiger als persönliche Beziehungen, dem ständig abwesenden Vater gaukelt sie einen Verlobten mit beeindruckendem Lebenslauf vor. Als sich „Big Daddy“ (Volker Wahl) mit seiner neuen Frau Juanita (Claudia Waldherr als ehemalige karibische Schönheitskönigin) ankündigt, muss also ein Mann her. Blöd nur, dass die Agentur die Adressen verwechselt hat: Anstelle des „bestellten“ George-Clooney-Doubles steht der viel zu junge Gabriel (Ingo Paulick) in der Tür, mit Ballons und bunter Kleidung, gerüstet für einen Abend mit zwei Kindern. Wie der den marathonlaufenden Star-Chirurgen, der am Unfalltod seiner Frau schuld war, vorgaukeln muss, treibt dem Publikum die Lachtränen in die Augen.