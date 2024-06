Führungswechsel beim Rotary-Club Hermagor (RC): Jedes Jahr wählen die 42 Mitglieder ihren neuen Präsidenten. Vor wenigen Tagen war es wieder so weit. Wie der Rotary-Club mitteilte, wurde Elke Millonig von den Mitgliedern zur neuen Präsidentin des Rotary-Club Hermagor gewählt. Damit ist sie die erste Frau in dieser Position und tritt in die Fußstapfen von Herwig Ronacher, der dieses Amt bisher innehatte. Möglich wurde das, weil seit 2017 auch Frauen Teil des Rotary-Clubs sein dürfen.