Zahlreiche Besucher kamen zur Eröffnung des neuen Büros der Versicherungsmakler EFM in Spittal an der Drau, direkt in der Tiroler Straße 18. Unter den Gästen waren Dechant Ernst Windbichler, Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, Wirtschaftskammer-Leiterin Elke Baster sowie Kollegen und Vertreter aus der Versicherungsbranche von Wien bis Kärnten. „Wir freuen uns auf die Selbstständigkeit, eingebettet in dem renommierten Franchisesystem der Versicherungsmakler EFM. Die Nähe am Kunden und die Beratung vor Ort waren für uns ausschlaggebend für die Büroeröffnung im Zentrum Spittals“ erläuterten die Unternehmer Patrick Egger und Emanuel Erlacher.

Beste Wünsche zur Eröffnung

Bei der Eröffnung hob EFM Gründer und Aufsichtsrat Josef Graf die zwei Grundprinzipien der EFM hervor: Ehrlichkeit und Qualität. „Die EFM ist mit über 75 Standorten die Nummer 1 in Österreich. Unsere Makler, und so auch Patrick und Emanuel, sind nicht auf ihren eigenen Profit bedacht, sondern darum bemüht, ihren Kunden die beste Versicherung zum besten Preis zu bieten. Dafür stehen wir alle“, erklärte Graf.

„Im Namen der EFM Versicherungsmakler AG gratulieren wir Patrick Egger und Emanuel Erlacher für Ihre Entscheidung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, erklärte EFM Prokurist Stefan Kojalek.

EFM ist mit 75 Standorten in Österreich Marktführer

Die EFM Versicherungsmakler, mit über 75 Standorten die Nr. 1 in Österreich, sind mit mehr als 90 Versicherungsmaklern und über 350 Beschäftigten flächendeckend vertreten und betreuen über 100.000 Kunden im Privat-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbereich. Experten in Ausschüssen und der Fachabteilung sondieren professionell alle österreichischen Versicherungsprodukte, vergleichen Leistungen, Vertragsklauseln und Preise der Branche und entwickeln daraus verbesserte Spezialprodukte. Die eruierten Best Advice Vorteile können so direkt und automatisch an Kunden weitergegeben werden. Mit den Klientenanwälten und der eigenen Spezialhaftpflicht können die EFM Versicherungsmakler den besten Gesamtversicherungsschutz Österreichs bieten. EFM wurde 1991 von Josef Graf gegründet.