Die fünf Bürgermeister aus dem Lieser- und Maltatal überreichten Bernd Pucher, dem Einsatzstellenleiter der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) in Döbriach, einen Spendenscheck in der Höhe von 1500 Euro als Unterstützungsbeitrag für den Ankauf eines neuen Rettungs- und Mehrzweckbootes. Vor einem Jahr musste das Einsatzboot nach 32-jähriger Dienstzeit aus technischen und wirtschaftlichen Gründen aus dem Verkehr gezogen werden. Ein neues Einsatzboot kostet rund 220.000 Euro, welches durch den ÖWR Landesverband und der Stadtgemeinde Radenthein alleine nicht aufgebracht werden kann. Die Differenz, rund 130.000 Euro, muss durch die Mitglieder der Einsatzstelle Döbriach selbst organisiert werden.

ÖWR ist auch für Einsätze an der Lieser und Malta zuständig

Was lag daher näher, als sich mit einer Bitte um Unterstützung an Freunde, Gönner und Sponsoren, aber auch an die Bürgermeister im Einsatzgebiet heranzutreten. Die ÖWR ist mit ihren Fließwasser-Rettern im Einsatzfall auch an der Lieser und Malta mitveranwortlich. Auf Initiative von Vizebürgermeister Claus Faller aus Gmünd, der das Anliegen der Wasserretter im Rahmen einer Talschaftsbesprechung den Bürgermeisterkollegen aus Malta, Trebesing, Krems und Rennweg vortrug, erklärten sich die Bürgermeister Klaus Rüscher, Gottfried Kogler, Franz Aschbacher, Arnold Prax und Vizebürgermeister Claus Faller sofort bereit, das Ansuchen zu unterstützen. Sie betonten unisono, dass die finanzielle Situation der Gemeinden keine leichte sei, sie aber froh sind, einen gemeinschaftlichen Beitrag zur Wiedererlangung der vollen Einsatzbereitschaft der Döbriacher Wasserretter leisten zu können. Dies auch vor dem Hintergrund möglicher Wasserrettungseinsätze entlang der Lieser und Malta.