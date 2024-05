Am Samstag und Sonntag fanden in der Spittaler Drautal Perle nicht nur die 71. österreichischen Staatsmeisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung statt, sondern auch das 40-Jahr-Jubiläum des Behindertensportvereins Spittal. Neben den Sportlern, ihren Trainern und Betreuern, den Mitgliedern sowie Sponsoren war auch Landesrätin Sara Schaar anwesend, um ihre Glückwünsche zu übermitteln: „Der Behindertensportverein Spittal spielt eine sehr bedeutende Rolle in unserer Gemeinschaft und setzt sich für die Förderung von Inklusion, Teilhabe und sportlicher Betätigung ein.“

Aktuell zählt der Verein unter Obmann Klaus Hössl 35 aktive Sportlerinnen und Sportler aus allen Behinderungsgruppen in den Disziplinen Schwimmen und in der Leichtathletik. Das Training und die Betreuung übernehmen mittlerweile seit 36 Jahren Werner Steindl und Johanna Glanznig, unterstützt werden sie dabei von Heidi Semmler.

Werner Steindl mit drei Medaillen-Gewinnern über 100 Meter Freistil © BSV Spittal/Heinz Wegscheider

Staatsmeister im Schwimmen und der Leichtathletik

Zwei- bis dreimal pro Woche findet das Training statt, jedes Jahr wird zudem eine Trainingswoche am Faaker See organisiert. Vor allem im Schwimmsport hat sich der Behindertenverein Spittal einen Namen gemacht und ist bei Landesmeisterschaften, ÖBSV-Cups und Staatsmeisterschaften häufig vertreten. Im vergangenen Jahr wurde man für die Anstrengungen sogar mit den Staatsmeistertiteln im Schwimmen und in der Leichtathletik belohnt.