Die Sportgemeinschaft Kolbnitz-Reißeck vergrößert ihr Sportangebot. Schon bald wird es in Kolbnitz die Möglichkeit geben, sich mit Pfeil und Bogen zu üben. „Je größer und vielfältiger das Angebot an Freizeitmöglichkeiten in einer ländlichen Gemeinde, desto positiver auch die Wirkung auf die Lebensqualität“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der für die Orts- und Regionalentwicklung zuständig ist. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf über 18.500 Euro, wovon 9000 Euro über die Kleinprojekteförderung des Landes finanziert werden.

Touristische Nutzung

Um dem Bogensportverein ausreichend Platz zu verschaffen, wird ein Teil des Sportplatzes adaptiert und mit verschiedenen Kunststofftieren, Zielscheiben, Fangnetzen und Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Zusätzlich wird eine mobile Gerätehütte angeschafft. Das neue Angebot „zielt“ nicht nur auf junge Menschen ab, sondern soll aufgrund der umliegenden Betriebe touristisch genutzt werden. Die Förderzusage für das Kleinprojekt hat Gruber Siegfried Egger, Obmann der Sportgemeinschaft, persönlich überreicht. Mit dabei waren Bürgermeister Stefan Schupfer (FLR), Landtagsabgeordneter Michael Maier (ÖVP), sowie die Reißecker Mandatare Tamara Penker (FLR) und Stefan Brugger (FLR).