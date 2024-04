Ein Gamsbock verirrte sich auf den Busbahnhof

In der Nähe der Werkstatt des Busbahnhofes in Spittal wurde Dienstagfrüh eine Gams entdeckt. Während Polizisten und Jäger vor Ort waren, flüchtete das Tier durch eine Glastür und verschwand vermutlich in die Auen.