Am Samstag beteiligten sich rund 170 Einsatzkräfte an einer Übung in der Einhausung Trebesing auf der A10 Tauernautobahn, um den „Alarmzustand“ zu proben. Die Feuerwehren aus Trebesing, Gmünd, Eisentratten, Seeboden, Lendorf und Spittal probten gemeinsam mit den Rettungsdiensten Spittal und Gmünd sowie der Autobahnpolizei Spittal, Verantwortlichen der Bezirkshauptmannschaft und der Asfinag für den Ernstfall. „Für unseren Übungsinhalt haben wir uns sehr viel vorgenommen. Ein Fahrzeugbrand im Tunnel, ein Auffahrunfall mit Gefahrengut, den Austritt von Kraftstoffdiesel samt Auffangbehälter und eine radioaktive Quelle in einem Auto“, schildert Gustav Hanke, Einsatzleiter der großangelegten Einsatzübung.