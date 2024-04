Am Samstag, dem 20. April, sind mehr als 170 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettung, der Autobahnpolizei und der Asfinag bei einer Übung in der Einhausung Trebesing auf der A10 Tauernautobahn im „Alarmzustand“. Feuerwehren aus Gmünd, Trebesing, Eisentratten, Seeboden, Lendorf und Spittal proben für den Ernstfall. Zudem sind die Rettungsdienste Spittal und Gmünd sowie die Autobahnpolizei Spittal vor Ort. Die A10 ist zwischen dem Knoten Spittal und der Anschlussstelle Gmünd wegen dieser Übung ab 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperre wird spätestens um 24 Uhr wieder aufgehoben.