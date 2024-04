Erstmals findet im Spittaler Stadtparkcenter am Freitag, dem 26. April ein „After Work Tasting“ statt. „Wir starten um 12 Uhr. Bis 18 Uhr können Stammkunden und gerne auch solche, die es noch werden wollen, bei uns in der Bottega Gin, Limonaden, Chutneys und Risottos verkosten“, erklärt Rudi Brandner von der Obst- und Gemüsewelt Brandner in der Bahnhofstraße. Die Genussecke „La Bottega“, die im gegenüberliegenden Einkaufszentrum gleich nach dem „Tchibo“ zu finden ist, hat Brandner vor knapp drei Jahren mit seinem Partner Robert Heregger neu eröffnet.

„Unser Schwerpunkt sind Whiskey, Grappa, Rum und Gin. Besonders gut angenommen wird auch unser Verpackungsservice für kulinarische Geschenke“, schildert Ulrike Wielscher, Brandners‘ rechte Hand in den zwei Betrieben. Zur Verkostung angeboten werden zwei Gin-Sorten, dazu passende Limonaden und zwei außergewöhnliche Chutneys. Diese Produkte stammen allesamt von „Delikatessen Dospa“ aus Friesach.

Im Feinkosteladen „La Bottega“ findet am Freitag eine Verkostung statt © Andrea Steiner

Risottos mit Fritz Strobl

Die „Dospa GmbH“ entstand 2020 als Kooperation mit den Friesacher Klosterschwestern. Durch die Zusammenarbeit mit den Deutsch-Ordensschwestern wird die jahrhundertealte Erfahrung bei der Herstellung von süßen Produkten, Konfitüren und Fruchtsäften genützt und neu interpretiert. Zu Gast ist am Freitag im „La Bottega“ auch Andrea Obwexer, ein Südtiroler Koch und seines Zeichens auch Geschäftsführer des Feinkosthandels „Gino Tovazzi“. Er wird drei verschiedene Risottos frisch zum Verkosten vorbereiten. Unterstützt wird er dabei von Olympiasieger Fritz Strobl. Ein Saxophonspieler begleitet das „After Work Tasting“ musikalisch. „Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung von Centermanagerin Natascha Brussilowski und ihrem Team, die uns bei solchen Veranstaltungen immer zur Seite stehen“, freut sich Rudi Brandner, der auf viele kulinarisch interessierte Gäste hofft.