In Obervellach bei Hermagor, wo Ingeborg Bachmanns Großelternhaus stand, erinnert schon einige Jahre ein Dorfplatz mit Brunnen an die große Dichterin, seit gestern hält auch die Bezirksstadt Hermagor dank der Initiative des „Junior-Bachmannpreis-Vereines“ unter Präsidentin Irmgard Janschitz mit der Ingeborg Bachmann-Passage in der Hauptstraße das Gedenken an sie wach. Zahlreiche Kulturinteressierte nahmen am Weltfrauentag an der Eröffnung dieser Passage zwischen Raiffeisenbank und Adler-Apotheke teil.