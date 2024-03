Von Langeweile ist am Nassfeld keine Spur: Zusätzlichen Schwung bringt ab Samstag die Eventreihe „Music meets Sun“. Immer am Wochenende bis 6. April finden in Kärntens größtem Skigebiet spannende Veranstaltungen statt. Den Anfang macht die Watschiger Alm. Dort heißt es am 9. und 10. März wieder „Hüttenmeister, Hüttenmeister, Hoi, Hoi, Hoi“. Hüttenwirt und Rally Dakar-Teilnehmer Ardit Kurtaj lädt am Samstag und Sonntag dazu ein.