In den Vereinsvorständen von Gailtaler Speck und Gailtaler Almkäse werden Generationswechsel vollzogen. Beim Verein „Gailtaler Speck g.g.A.“ gibt es bereits einen neuen Obmann. Hannes Smole, Fleischermeister sowie Gast- und Landwirt in St. Stefan/Gail, übernimmt künftig die Verantwortung für den Gailtaler Speck und die Organisation des erfolgreichen Gailtaler Speckfestes, das am 31. Mai bis 2. Juni die mittlerweile 30. Auflage erfährt. Smole ist verheiratet und Vater von drei Buben. „Wir verarbeiten pro Jahr an die 800 Schweine vornehmlich zu Speck und Selchwaren. Bis auf wenige Ausnahmen kommt die Produktion auf den regionalen Markt. Der Gailtaler Speck ein qualitativ einzigartiges Produkt, auf das wir berechtigt stolz sein dürfen., sagt Smole. Er möchte die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers Albert Jank fortsetzen und seinen Beitrag für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung leisten.

Das 30. Speckfest wird Langzeitobmann Albert Jank noch federführend ausrichten © Leopold Salcher

Das Jubiläumsfest wird noch Jank federführend ausrichten. „Da hole ich mir dann die Ezzes für die kommenden Speckfeste“, schmunzelt Smole. Jank wiederum blickt dankbar auf 24 erfolgreiche Obmann-Jahre zurück. „Dank der guten Kooperation innerhalb der Speckbauern-Gemeinschaft, weiters mit Stadtgemeinde, Handel, Gastronomie und Sponsoren hat sich das Speckfest zu einer Leuchtturmveranstaltung entwickelt.“ Leider fielen zuletzt drei Feste der Pandemie zum Opfer. Übrigens: Petrus scheint ein eifriger Speckfest-Besucher zu sein. „Denn bisher hat er kein einziges Fest an diesem ersten Juni-Wochenende verregnen lassen“, verrät Jank.

Rinderbauern aus Nebenbezirken treiben auf

Beim Verein „Genussregion Gailtaler Almkäse g.U.“ werden Obmann Klaus Pernul und Geschäftsführer Christof Wassertheurer ihre Funktionen zurücklegen. Pernul ist seit 2011 Obmann, seit 1996 führt Wassertheurer die Geschäfte dieses Vereines. „Die zwölf Ausschussmitglieder werden sich über die neue Führung beraten, im Mai steht der neue Vorstand“, weiß Wassertheurer, der auf eine erfolgreiche Entwicklung der Gailtaler Almsennereien verweist. „Während auf italienischer Seite einige Sennereien aufgehört haben, hat sich bei uns der Stand mit 13 Almsennereien nicht verändert.“

Christof Wassertheurer, Geschäftsführer „Gailtaler Almkäse“ © Leopold Salcher

Einige Sorgen bereitet den Almen der Rückgang bei den Milchviehbetrieben im Tal. „Dafür treiben Rinderbauern aus den Nebenbezirken bei uns auf und füllen uns die Almställe.“ Wassertheurer sieht für die Almwirtschaft eine gute Zukunft. „Unsere Almen werden in Sachen Tourismus und Freizeit enorm an Bedeutung zunehmen.“ Diese Entwicklung müssten die bäuerlichen Betriebe erkennen und auch entsprechend wirtschaftlich nutzen.