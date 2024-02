Gleich sieben Goldene Leistungsabzeichen und damit die Abschlussprüfung der Musikschulen erspielten sich bei den landesweiten Abschlussprüfungen in Ossiach sechs Kandidaten aus Spittal. Helena Lax und Sabrina Hofer (Querflöte - Klasse Margit Brunner-Breitenhuber) erspielten sich in der umfangreichen internen Prüfung und im abendlichen öffentlichen Konzert einen „Guten Erfolg“. Einen „Sehr guten Erfolg“ erhielten Fran Šajinovič (Violine - Klasse Barbara Hofer) und Julia Kreiner (Gitarre - Klasse Julia Malischnig).

Mit „Ausgezeichneten Erfolg“ schnitt Tin Šajinovič am (Klavier - Klasse Regina Wiesflecker) ab. Gleich zwei dieser umfangreichen, circa 35 minütigen Programme hatte Ramona Angerer zu absolvieren. Sowohl am Saxophon (Klasse - Richard Pusavec), als auch am Klavier (Klasse Gernot Kacetl) erspielte sie sich einen „Ausgezeichneten Erfolg“.

Das Goldene Leistungsabzeichen beziehungsweise die Abschlussprüfung ist quasi die Matura am jeweiligen Instrument und wird nach einer circa zwölfjährigen Ausbildungszeit abgelegt. Im Laufe dieser Jahre haben die jungen Künstler mehrere 1000 Stunden geübt und sind dann befähigt, ein Musikstudium zu absolvieren.