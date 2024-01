Am Montag kam es gegen 12.15 Uhr auf der Tröglabfahrt im Bereich einer Pistenkreuzung im Skigebiet Nassfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einer 47-jährigen Snowboarderin aus Graz und einem unbekannten Skifahrer. „Beide Beteiligten wollten im Bereich der Pistenkreuzung in die entgegengesetzte Piste einfahren und dabei dürfte es zu Kollision gekommen sein“, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau verletzt. Sie schaffte es noch selbstständig zur Talstation Tröglbahn zu fahren und wurde von Rettungsteam des Roten Kreuz zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Hermagor gebracht.

Der unbekannte, vermutlich ausländische Skifahrer erlitt bei der Kollision eine Schnittwunde im Gesicht. Er erkundigte sich zunächst noch nach dem Befinden der Steirerin, fuhr dann jedoch ohne seine Daten bekannt zu geben weiter und beging Fahrerflucht. Die Polizei ermittelt, vom Skifahrer fehlt bislang jede Spur.