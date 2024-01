Weil der bisherige Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes, Christian Pichler, im vergangenen Sommer in die Funktion „Großeinsatz und Sonderlagen“ zum Landesverband nach Klagenfurt wechselte, war man im Bezirk Spittal auf der Suche nach einem Nachfolger, der nun gefunden wurde. Mit 1. Jänner übernahm den Posten der gebürtige Hermagorer Christoph Kovacic, der bereits auf 16 Jahre Erfahrung beim Roten Kreuz zurückblickt.

Begonnen hat Kovacic beim Roten Kreuz in Hermagor als Mitglied der Jugendgruppe. Er war Zivildiener, freiwilliger Mitarbeiter und hat in den Ferien während seines Studiums immer wieder Urlaubsvertretungen übernommen. Seit zehn Jahren versieht er freiwillige Dienste im Rettungsdienst, mittlerweile als Notfallsanitäter und seit Jahresbeginn auch als Fahrer im Notarzteinsatzfahrzeug in Spittal.

Interne Übungen und Intensivierung der Zusammenarbeit

„Den Spittaler Bezirk als Bezirksrettungskommandant für das Rote Kreuz zu übernehmen, ist für mich eine neue und spannende Aufgabe. Die Größe des Bezirkes, die logistischen Herausforderungen, wie etwa die Autobahn und die fünf Ortsrettungsstellen Gmünd, Greifenburg, Obervellach, Radenthein und Winklern, erfordern intensiven Einsatz, worauf ich mich schon freue“, sagt der für Infineon arbeitende Projektmanager. Für dieses Jahr sind vorrangig interne Übungen geplant. Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzorganisationen, stehen ebenfalls auf dem Programm.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Dylan Morley dankte dem ehemaligen Rettungskommandanten Christian Pichler für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen elf Jahren.