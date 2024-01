Nur wenige Jahre war Katrin Horn die Bezirkspolizeikommandantin in Hermagor. Seit ihrem Wechsel zum Stadtpolizeikommando Klagenfurt vor einigen Monaten ist der Chefsessel in Hermagor leer. Jetzt gibt es einen potentiellen Nachfolger. Seit knapp einer Woche nimmt der 47-jährige Markus Tilli als designierter Kommandant darin Platz. „Dass ich für den Posten vorgeschlagen wurde, ist ein großes Lob. Aktuell schaue ich mir das alles auf Bedenkzeit an, ob es auch familiär funktionieren könnte, weil ich doch etwas weiter weg wohne. Im Februar gibt es eine finale Entscheidung.“