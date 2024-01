Was zunächst aufgrund eines Großaufgebots an Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz für Passanten spektakulär aussah, entpuppte sich Dienstag gegen 9.40 Uhr als technischer Einsatz. „Weil in der Bank Wasser durch die Decke geronnen war, wurde in der darüberliegenden Wohnung ein medizinischer Notfall vermutet, weshalb wir zu einer Türöffnung alarmiert wurden“, sagt Spittals Feuerwehrkommandant Johannes Trojer.