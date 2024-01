Ein so großes Teilnehmerfeld gab es beim Spittaler Hallencup noch nie: Das vom SV Sportastic Spittal organisierte Hallenturnier lockt in diesem Jahr 119 Nachwuchsteams nach Spittal. Anpfiff für das Hallenturnier ist am 3. Jänner in der Sporthalle Spittal. Bis zum 7. Jänner messen sich in 9 unterschiedlichen Altersstufen von der U 7 bis zur U 17 rund 1200 Kinder und Jugendliche. Der A&D + A&N Malerei Futsal Cup Spittal ist damit das größte Hallenturnier im Alpen Adria Raum. „Wir freuen uns über das große Interesse aus den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Steiermark und Tirol sowie auch aus Slowenien“, sagt Turnierdirektor Joe Schretter.

„Als veranstaltender Verein ist es für uns ein großer Erfolg, so viele junge Menschen nach Spittal zu bekommen, die an diesen Tagen den Sport und das Gemeinsame hochleben lassen“, sagt SV Sportastic Spittal Obmann Michael Pöcheim-Pech. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.