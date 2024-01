Die vergangenen drei Jahre waren für den Golfclub Bad Kleinkirchheim-Kaiserburg nicht immer von Erfolg geprägt. Sturmschäden und Hochwasser sorgten für Platzsperren und Umsatzeinbußen. Zu allem Überfluss stieg im vorigen Frühjahr die Gemeinde Bad Kleinkircheim als großzügiger Gesellschafter der „Golf Bad Kleinkirchheim Betriebs GmbH“, welche die Golfarena betreibt, aus. Derzeit fungieren noch die „Nock-Golf Hotels GmbH & CO OG“ mit teilnehmenden Betrieben, der Tourismusverband und der Golfclub selbst als Gesellschafter.

Neue Gesellschafter wurden gefunden

Die Unwetterschäden sind mittlerweile beseitigt. Wie aus einem aktuellen Brief von Golfpräsidentin Anita Fauland und Gerd Eiper, Geschäftsführer der „Golf Bad Kleinkirchheim Betriebs GmbH“, an die rund 250 Clubmitglieder hervorgeht, kämpft man aber weiterhin mit finanziellen Herausforderungen. „Nach dem Ausstieg der Gemeinde im Frühjahr 2023 seien die Gesellschafter fast nicht mehr in der Lage, die Kosten für die Golfarena alleine zu tragen, heißt es darin. Aus diesem Grund wurden nun neue Gesellschafter gesucht und gefunden. Seit heuer bei der „Nock-Golf Hotels GmbH & CO OG“ mit dabei sind das Hotel Sonnalm, das Nockresort und die Pension Gertraud aus Bad Kleinkirchheim sowie der Brennseehof aus Feld am See. „Sie haben die Initiative gesetzt, weil sie wollen, dass die Golfarena als wichtige Infrastruktur in der Region erhalten bleibt“, sagt Eiper. Die Saisonen 2024 und 2025 seien durch die breitere Aufstellung demnach ausfinanziert und gesichert.

Genaue Zahlen zu den Betriebskosten will er keine nennen. Herausforderungen bleiben, so Eiper, die steigenden Kosten für Personal und Energie. Nicht nur deshalb werden die Mitgliederbeiträge heuer um etwa fünf Prozent erhöht. Eiper betont aber, dass die Kosten nicht eins zu eins an die Mitglieder weitergegeben werden: „Das wollen wir nicht, weil wir sonst Mitglieder verlieren.“ Sponsoren und weitere Gesellschafter seien herzlich willkommen.