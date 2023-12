Zu einer besonderen Buchpräsentation, Lesung und Vernissage kam es im Kulturcafé Eck im Bergsteigerdorf Mauthen. Gemeinsam mit der bildenden Künstlerin Karin Herzele stellten Christa Raich, Autorin und Newcomer Prosa Preisträgerin 2022 der Stadt Klagenfurt, ihr gemeinsames Buchprojekt TextARTur mit dem Titel „BLICKverDICHTet“ dem zahlreich erschienenen Publikum vor. Gelauscht und betrachtet haben auch Alfred Woschitz, Präsident des Kärntner Schriftstellerverbandes, und Ingo Ortner, Organisator des diesjährigen „Berge lesen Festivals“ in Mauthen. Gitarrist David Hättich gab der Veranstaltung den musikalischen Rahmen. Dieses Festival wird vom ständigen Sekretariat der Alpenkonvention organisiert und findet alljährlich am und um den Internationalen Tag der Berge am 11. Dezember statt. Dazu laufen im gesamten Alpenraum und weit darüber hinaus zur selben Zeit unterschiedliche literarische Veranstaltungen, mit der man gemeinsam die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Alpenregion feiern und zum Ausdruck bringen will.