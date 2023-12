Drei Tage lang bereiteten sich ÖBB-Mitarbeiter gemeinsam mit Sprengteams und dem Bundesheer auf die Sprengung einer Plattform im Speichersee in Kolbnitz vor. 36, vier Meter tiefe Löcher, wurden gebohrt und mit einer Sprengschnur samt Zündung befüllt. Die Sprengung war am Montag weithin sichtbar. Veranlasst wurde die Beseitigung des Sockels von Rechtsanwalt Gert Gradnitzer, der das Fischereirecht im Speichersee besitzt. „Der Sockel musste zum Schutz des Fischbestandes entfernt werden, um Kormoranen keinen Ruheplatz zu bieten. Diese Fisch fressenden Vögel hätten sich sonst dort niederlassen können“, erklärt er.

Zum Schutz der Fische wurden im Bereich des Sockels vor der Sprengung sicherheitstechnische Maßnahmen im Wasser durchgeführt. Der Bereich wurde nach Außen großflächig und kreisförmig abgefahren, um die Tiere vom Sockel fernzuhalten. Die Zündung erfolgte direkt im Anschluss nach Verlassen des Bootes.

Die Vorbereitungen für die Sprengung dauerten mehrere Tage © KK/SCHUSTER

„Für die Durchführung wurde eine Spezialfirma beauftragt, welche im Rahmen der Modernisierungsarbeiten der Oberleitungen mit unserem Projektteam zusammenarbeitete“, sagt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Da die Sprengung inmitten eines Speichersees stattfand, waren die anwesenden Mitarbeiter mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Sprengmeister Franz Schuster musste gemeinsam mit 16 Mitarbeitern des Militärkommandos auf eine spezielle Sprengschnur mit 7000 Metersekunden — und somit im Vergleich zu normalen Sprengstoffen extrem erhöhter Zerstörungskraft — zurückgreifen.

Material wurde auf Deponie entsorgt

Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotenzials wurden mit Seilen verstärkte Maschendrahtgeflechte um den Betonsockel gewickelt. Nach Anbringung des Streuschutzes konnten Sprengladungen mit elektrischen Zündern in die Bohrlöcher eingebracht werden. Die Zündleitung führt über ein Abspannseil vom Masten bis zum Ufer. Hier wurde von einem gesicherten Unterstand aus die Sprenganlage gezündet. Anschließend konnte das gesprengte Material in einen Bauschuttcontainer verladen, zum Ufer transportiert und auf eine genehmigte Deponie zur Entsorgung gebracht werden. Während der Aktion wurde der Verkehr auf der Mölltalstraße kurzzeitig angehalten.

Der Betonsockel befand sich inmitten des Ausgleichsbecken Kraftwerk Rottau © KK/SCHUSTER

Doch wie kam der Betonsockel in den See? Dieser diente dem Hochspannungsmast der ÖBB als Fundament. Im Rahmen von Erneuerungsarbeiten wurde der Mast auf trockenen Boden versetzt. Der Sockel verlor somit seine Funktion und wurde nicht mehr länger benötigt. Deshalb wurde die ÖBB angewiesen, ihn zu entfernen, wie Zernatto-Peschel erklärt. „Der Sockel wurde in den 1950er-Jahren noch auf der sogenannten grünen Wiese errichtet. Als der Hochspannungsmast versetzt wurde, musste der Sockel aufgrund einer behördlichen Auflage entfernt werden. Ziel der Sprengung war die Beibehaltung beziehungsweise Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts.“