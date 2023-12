Im Jahr 2019 wurde die Gemeinde Obervellach zuletzt von einer größeren Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Der geforderte Hochwasserschutz musste aber noch warten. Denn zuerst mussten in der Ortschaft Möllbrücke, die 2018 nur knapp einer Überschwemmung entkam, Schutzbauten errichtet werden. Nun aber ist es so weit. Wie Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) im Zuge der Regierungssitzung mitteilte, werden weitere Mittel für den Hochwasserschutz bereitgestellt. Insgesamt sind rund 2,93 Millionen Euro für 16 neue Hochwasserschutzprojekte vorgesehen. Die Kosten dafür teilen sich Bund, Land und Interessenten (Gemeinden) auf. Auf der Prioritätenliste ganz oben steht die Verbauung in Obervellach.

Konkrete Maßnahmen zum Schutz vor einem Hochwasser durch die Möll werden im Ortsbereich von Untervocken und im Bereich des Campingplatzes umgesetzt. Das Projektgebiet reicht von der Einmündung Wunzenbach bis hin zur Einmündung des Kaponigbaches in die Möll. Dadurch wird laut Auskunft des Landes eine Fläche von rund 1,4 Hektar nachhaltig vor einem bis zu 100-jährlichen Hochwasser geschützt. Das betrifft rund 15 Objekte, darunter Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude sowie das Campingplatzgelände und wichtige Gemeindestraßen.

Zweijährige Bauzeit

Die Verbauung hat aufgrund der Schutzwirkung für dicht besiedelte Bereiche in der Ortschaft Untervocken einen besonders hohen Stellenwert, heißt es vonseiten des Landes. Laut Bürgermeister Arnold Klammer (SPÖ) ein dringend notwendiger Schritt, „um vor allem den Campingplatz sowie die Bewohner in der Ortschaft zu schützen“.

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Die Kosten teilen sich Bund (44,6 Prozent), Land (40 Prozent und der Wasserverband Mölltal als Interessent (15,4 Prozent) auf. Baubeginn ist im kommenden Jahr, die Bauzeit ist für zwei Jahre angesetzt.