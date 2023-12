Die Goldeck-Bergbahnen sind ab sofort offizielles Partner-Skigebiet der Fachhochschule (FH) Kärnten. Studierende profitieren von attraktiven Ticketpreisen und exklusiven Angeboten. Die geplanten Aktivitäten am Goldeck sind darauf ausgerichtet, die Verbindung zwischen der FH Kärnten und der Goldeck Bergbahnen GmbH weiter zu festigen. Im Rahmen der Kooperation wird an erfolgreiche Aktionen aus den vergangenen Jahren angeknüpft, wie etwa dem akademischen Ski- und Wintererlebnistag, der am 15. Januar 2024 wieder stattfinden wird. Die FH und die Goldeck-Bergbahnen intensivieren ihre Zusammenarbeit, um beiderseitig von den entstehenden Synergien zu profitieren.

In regelmäßigen Treffen zwischen der kaufmännischen Leitung und dem Marketing-Team der Bergbahnen, bestehend aus Stefanie Hopfgartner und Michael Steinacher, sowie dem Marketingkoordinator der FH Kärnten, Julien Presland, wird die bestehende Partnerschaft künftig weiter ausgebaut.