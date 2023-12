Die Gemeinde Berg im Drautal hat das Kinderangebot aufgestockt und den Veranstaltungssaal Treff*Berg adaptiert um Platz für eine Kindertagesstätten-Gruppe zu schaffen. Darüber hinaus wurden die Außenanlagen adaptiert und ein Spielplatz am Vorplatz errichtet. Diesen können Kindergarten- und Kita-Kinder und Familien mit Kindern zwischen ein und sechs Jahren nutzen. Die Spielgeräte sind transportabel und können bei Bedarf zur Seite geräumt werden.

„Gerade in ländlichen Gemeinden sind Familien auf eine qualitätsvolle Kinderbetreuung schon ab einem Jahr angewiesen. Jeder Euro, der in die Schaffung von Angeboten für Kinder und Familien fließt, trägt wesentlich zur Stärkung der Lebensqualität bei und ist eine wichtige Maßnahme gegen die Abwanderung“, sagt LHStv. Martin Gruber, der für die Orts- und Regionalentwicklung in Kärnten zuständig ist und das Projekt mit 97.000 Euro förderte. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 186.000 Euro. Bei einem gemeinsamen Treffen mit Bürgermeister Wolfgang Krenn überreichte Gruber diesem die Förderzusage für das Projekt und sah sich die neuen Räumlichkeiten an.