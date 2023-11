Über 21.000 Kärntnerinnen und Kärntner hatten im Vorjahr Anspruch auf den sogenannten Heizkostenzuschuss. Ein weiterer Bonus erwartet alle Bezieher in Spittal. „Nachdem dieser Zuschuss aufgrund der Teuerungswelle in allen Bereichen bei weitem nicht mehr ausreicht, unterstütze ich auch heuer jeden Spittaler Bezieher des amtlichen Heizkostenzuschusses mit einem zusätzlichen Heizbonus in der Höhe von 50 Euro aus meinen persönlichen Verfügungsmitteln“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer. Berechtigte können den Bonus vom 1. bis 22. Dezember 2023 unter Vorlage eines Ausweises im Rathaus (Bürgerbüro – Soziales) abholen.