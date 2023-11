Mit einer Premiere konnte Susanne Brigola, Inhaberin des traditionsreichen Spittaler Juweliergeschäfts Brigola, aufwarten: Erstmals wurde in den Geschäftsräumlichkeiten in der Brückenstraße zu einer Vernissage geladen. Die Wahl fiel auf Melanie Joch, Grafikdesignerin und freischaffende Künstlerin, die sich der abstrakten Malerei verschrieben hat. Begleitend zu den teils großformatigen Bildern der gebürtigen Deutschen, die in Spittal wohnhaft ist, wurden Kostbarkeiten der Pforzheimer Schmuckmanufaktur „Jörg Heinz“ gezeigt, die von Gerd Leicht detailreich präsentiert wurden.