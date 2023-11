Am Freitag wurde in Anwesenheit von Landesrat Martin Gruber, Vertretern der Gemeinde Irschen, der Straßenbauabteilung des Landes und der Baufirma PORR Bau GmbH ein Verbindungsweg samt Brücke über den Simmerlacherbach — ein Parallelweg zur Drautalbundesstraße B100 — gemeinsam mit Anrainern eröffnet. Diese haben bereits im September 2018 einen Antrag auf Errichtung eines Fußgängerüberganges in diesem Bereich gestellt, da sie bisher nur über die Brücke der stark befahrenen B100 auf die andere Seite des Baches gelangen konnten.