Ein großer Unternehmer ist nicht mehr: Robert Moser, Seniorchefs des Moserhofs in Seeboden, ist im 73. Lebensjahr verstorben. Er erwarb den Betrieb, welcher in den Anfangsjahren als Restaurant und Kellerbar geführt wurde, im Jahr 1967 und sorgte in den darauffolgenden Jahrzehnten mit viel Einsatz und Leistungsbereitschaft dafür, dass er zu einem bekannten und beliebten Hotel in der Region wurde.

1970 wurde das Gebäude bis zum Erdgeschoss abgerissen und dreistöckig wieder aufgebaut und zu einem ganzjährigen Betrieb umgewandelt. 1979 lernte Robert Moser seine Ehefrau Karin kennen, welche ihn tatkräftig bei den weiteren Vorhaben und Projekten unterstützte. 1985 erwarb Moser das Nachbargrundstück, ein vierter Stock und 13 neue Zimmer konnten errichtet werden. In den kommenden Jahren kamen unter anderem ein Hallenbad, ein Schwimmteich und ein Speisesaal hinzu.

Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer würdigt den Verstorbenen: „Er war ein toller Touristiker, Unternehmer und wirtschaftlicher Treiber. Es ist ein großer Verlust, Herr Moser war mit seinem Leuchtturmprojekt maßgeblich am touristischen Aufschwung unserer Gemeinde beteiligt.“

2013 wurde der Betrieb schließlich an Tochter Franziska Moser-Winkler übergeben. Neben ihr trauern auch Sohn Bernd, Frau Karin und zwei Enkelkinder um den Verstorbenen. Die Verabschiedung findet am 28. November um 11 Uhr in der Aussegnungshalle des Stadtfriedhofs Spittal statt.