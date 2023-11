„Herzlich Willkommen! Griaß eich und Servus!“ So begrüßten 80 Volksschul- und 37 Kindergartenkinder Freitagvormittag musikalisch Eltern und Ehrengäste in ihrem neuen Bildungszentrum in Baldramsdorf. Fünf Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren in den Um- und Ausbau der alten Volksschule investiert, die nun Kindergarten, Volks- und Musikschule unter einem Dach vereint.