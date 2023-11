In Gundersheim in der Marktgemeinde Kirchbach im Gailtal ist der Bau der „Wohnanlage Naturpanorama“ geplant. Bauträger ist die niederländische Gruppe Koopwoningen Oostenrijk (KWO). Auf einer bereits als Bauland-Dorfgebiet-Aufschließungsgebiet gewidmeten Areal im Ausmaß von rund 6800 Quadratmetern sollen elf Objekte errichtet werden. Wie Bürgermeister Markus Salcher (SPÖ) auf Anfrage erklärte, hat der Gemeinderat dazu einen Teilbebauungsplan aufgelegt, der bis 12. Dezember in Kundmachung ist.