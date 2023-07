Mir bedeutet es viel, für andere da zu sein und besonders in Notfällen professionelle Hilfe leisten zu können“, sagt der Kirchbacher Roman Wastl. Eine Einsatzuniform ist ihm zu wenig, er hat gleich zwei davon. Die der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach, in der er als Kommandant-Stellvertreter an vorderster Stelle Verantwortung trägt, und die Rottkreuz-Uniform. Seit 2015 ist er beim Roten Kreuz Hermagor ehrenamtlicher Notfallsanitäter, Einsatzfahrer und KAT-Führungskraft. Wastl, im Brotberuf Mathematik- und Musiklehrer an der MMS Hermagor, stand zuletzt bei zahlreichen Einsätzen, ob auf der Straße, bei Katastrophen oder bei Aufräumungsarbeiten im Einsatz.

„Den Menschen rasch Hilfe leisten zu können, schafft in Krisensituationen Ruhe und Sicherheit“, ist der zweifache Vater überzeugt. „Dieses Gefühl, in Ausnahmesituationen wirksam helfen zu können, gibt mir persönlich unendlich viel“, sagt der 32-Jährige. Emotionale Dankbarkeit vonseiten der Patienten, ausgedrückt durch Worte oder Gesten, sei die Bestätigung dafür, das Richtige zu tun.

Zwillinge halten ihn auf Trab

Für Wastl stand zudem schon früh fest, der örtlichen Feuerwehr beizutreten. „Das war für uns Jugendliche stets klar. Da hat man einfach dabei zu sein.“ Es ist auch die Fortschreibung der Familientradition. Denn sein Vater Engelbert war Kommandant der Feuerwehr Kirchbach. Aktuell hat Wastl mit seinem Zwillingspärchen Eleonor und Emanuel – sie sind 18 Monate alt – gemeinsam mit Ehefrau Martina alle Hände voll zu tun.

Wenn dann die Kleinen am Abend endlich schlafen, geht er zur Probe des Gemischten Chores Kirchbach. Hier führt nämlich Mama Katharina die Stimmgabel.