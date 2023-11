Die Modernisierung des Tauerntunnels startet zwar erst am 18. November 2024 und dauert bis 4. Juli 2025. Um Gemeinden und Tourismusverbände im Gasteinertal und im Mölltal darauf vorzubereiten, luden die ÖBB zu Dialogveranstaltungen ein. Ziel ist es, die Auswirkungen und Ersatzangebote während der Modernisierungsarbeiten schon mehr als ein Jahr vor den Sperren zu kommunizieren. Bei den beiden Treffen hatten rund 50 Stakeholder aus Politik und Wirtschaft nicht nur die Möglichkeit sich aus erster Hand zu informieren, sondern auch direkt Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Der ÖBB-Tauerntunnel ist 113 Jahre alt und wird daher ab Ende 2024 innerhalb von 8 Monaten umfassend modernisiert. Die Arbeiten umfassen die Herstellung eines neuen Tunnelgewölbes, die Adaptierung der Gleis- und Oberleitungsanlagen, die Modernisierung von Kommunikations- und Tunnelsicherungseinrichtungen sowie die Sanierung der Tunnelportale. Mit einem Tunnel, der auf dem Stand der Technik ist, wird künftig mehr Effizienz im Bahnbetrieb, etwa durch höhere Geschwindigkeiten, dichtere Taktungen und weniger Instandhaltungsaufwand gewährleistet.

Der ÖBB-Tauerntunnel verbindet Mallnitz mit Böckstein © Öbb/marktl Photography

Die Komplett-Sperre des Tauerntunnels ist von 18. November 2024 bis 4. Juli 2025 erforderlich. Trotz der notwendigen Bauarbeiten bleibt das Gasteinertaljedoch bis März 2025 gut und schnell mit dem Zug erreichbar. Beide Täler können während der Sperre immer mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erreicht werden. Für den Fernverkehr zwischen Salzburg und Kärnten bedeutet dies einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee von 18. November 2024 bis 13. Juli 2025. Das Gasteinertalbleibt während der Wintermonate noch bis zum 3. März 2025 von Norden aus mit der Bahn erreichbar. Danach tritt auch in diesem Bereich eine komplette Streckensperre mit Schienenersatzverkehr zwischen Schwarzach/St. Veit und Böckstein in Kraft.

Um die Streckensperre so effizient wie möglich zu nutzen, werden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der Nord- als auch auf der Südrampe der Tauernachse durchgeführt. Die Arbeiten umfassen etwa Viadukt- und Brückensanierungen in Salzburg und Kärnten sowie Bahnhofsmodernisierungen in Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein und Rothenthurn.