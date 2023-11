Aufgrund einer Sanierung der Deckschicht kommt es auf der A 10 Tauernautobahn, Anschlussstelle Rennweg am Katschberg, zu einer Sperre der Auf- und Abfahrten. Am Montag, dem 6. November erfolgt ab 20 Uhr die erste Sperre, welche bis Mittwoch um 20 Uhr aufrecht ist, um die Auf- und Abfahrten Richtung Salzburg-St. Michael zu sanieren. Die Umleitung erfolgt über die Raststation Eisentratten. Die zweite Sperre tritt ebenfalls Mittwoch ab 20 Uhr in Kraft und ist bis Freitag, dem 10. November, ebenfalls bis 20 Uhr aufrecht. Es werden die Auf- und Abfahrten in Fahrtrichtung Villach saniert. Die Umleitung führt über die A 10 Anschlussstelle Gmünd.