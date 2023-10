In der Diskothek „Phoenix Club“ in der Villacherstraße 53 in Spittal ist seit September die Musik verstummt. Rund drei Jahre nach der Eröffnung folgt nun die Auflösung der Geschäftsräume. „Ich habe viel Zeit, Mühe und Geld in ein Projekt investiert, das leider gescheitert ist. Sehr lange habe ich gehadert und wollte weitermachen, aber die Motivation in Spittal auszugehen fehlt scheinbar. Die Konkurrenz in Villach und Klagenfurt ist für Jugendliche ansprechender. Viele erwarten ein mittelprächtiges Electric-Love-Festival für möglichst wenig Geld. Der Club hat sich nicht mehr rentiert“, sagt Betreiber Markus Krainer, der die Diskothek mit der Intention eröffnete, sich in der örtlichen Clubszene einen Namen zu machen.