Hermagor ist stolz auf den Rallye-3-Weltmeister Ardit Kurtaj. „Ich kann es selber noch nicht glauben“, sagt er. Am Freitag bereiteten ihm Freunde, Sponsoren, Fans und Vertreter der Stadtgemeinde Hermagor im Fitnesstempel von Beate Ronacher in Podlanig einen Empfang. Einen Tag zuvor kehrte er von der Rallye du Maroc mit einem vierten Platz heim. Rang zwei bei der Rallye Mexiko im April und ein Sieg auf der Argentinientour im September brachten ihm den Weltmeistertitel in der Amateurklasse „R 3“ der W2RC-Championsship 2023 ein.