Der Abschluss der „Coffee with Cops“-Reihe im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.sicher“ im Bezirk Spittal fand heute vor dem Gemeindeamt in Seeboden statt. Vor Ort schenkten der Posten-Kommandant Alexander Seiwald und die Polizisten Bruno Wernitznig und Marco Koch nicht nur Kaffee aus, sondern den Einheimischen auch ein offenes Ohr. „Durch‘s Reden kommen d´Leut zam“ heißt es im Volksmund.

Auf Augenhöhe wurden mit den Besuchern diverse Anliegen besprochen. Im Laufe des Vormittags nutzten einige Leute die Gelegenheit, Kontakte zu den Polizisten aufzubauen, um mit ihnen über ihre Probleme zu reden. Einen Überraschungsauftritt gab es von den Seebodener Volksschülern. Mit einem Lied bedankten sie sich bei dem neunköpfigen Polizeiteam für die Zusammenarbeit, ganz unter dem Motto „es geht besser miteinander, füreinander“.

Im Bezirk Hermagor finden noch zwei „Coffee with Cops“-Termine statt. Am 22. Oktober besteht die Möglichkeit eines Austauschs mit den örtlichen Polizisten beim Gemeindeamt in St. Stefan/Gail von 13 bis 16 Uhr und am 30. Oktober beim Gemeindehaus in Weißbriach (Bank, Kindergarten) von 9 bis 12 Uhr.