An der Steinschlag-Galerie „Magniseng“, B 110 Plöckenpass Straße in Kötschach-Mauthen, kommt es seit Ende September aufgrund von Sanierungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen sowie stunden- beziehungsweise tageweisen Sperren. Die Bauarbeiten sollen mit 2. November abgeschlossen sein. Die Kleine Zeitung-Leserin Liselotte P. (Nachname der Redaktion bekannt) aus Lienz wollte am Montag um 18 Uhr den Plöckenpass – aus Richtung Italien kommend – überqueren. Zuerst hieß es, dass sich die Freigabe der Straße um zwei bis drei Stunden verzögern würde.

„Dafür hatten wir alle noch Verständnis. Vor Ort war ein nettes Restaurant, in dem ich und weitere Autofahrer die Zeit abgewartet haben“, sagt sie. Doch aus den besagten zwei bis drei Stunden wurde eine Wartezeit von rund elf Stunden. „Wir wurden dann mehrmals um weitere Stunden vertröstet. Um 5.15 Uhr durften wir dann auf einer engen Durchfahrt den Pass überqueren“, schildert sie die Situation. Die erste offizielle Meldung kam erst um 5 Uhr, als es hieß, die Straße sei noch bis mindestens 9 Uhr gesperrt. Die wartenden Autofahrer durften jedoch fahren.

„Es kann immer etwas Unerwartetes passieren. Die Informationsübermittlung ging aber dermaßen schief. Die Anzeigetafeln stimmten auch nicht“, sagt die Leserin. Mehrere Personen seien auf die Plöckenpass Straße angewiesen. Vor Ort waren Autofahrer, die teilweise nach Deutschland oder über den Felbertauern fahren mussten. Für sie ging es nach Lienz: „Ich hätte ansonsten eine zwei- bis dreistündige Umfahrung in Kauf nehmen müssen. Das war für mich, noch dazu mitten in der Nacht, keine Option.“

Unvorhersehbare Probleme

Bei den geplanten Betonierarbeiten seien am Montagnachmittag unvorhersehbare Probleme aufgetreten, sodass die Arbeiten erst am Abend begonnen wurden. Damit die Straßensperre am Dienstag aufgehoben werden konnte, wurde bis in die frühen Morgenstunden betoniert. Seitens des Land Kärntens heißt es, dass die Komplikationen umgehend von der Baufirma an die Polizei und den ÖAMTC weitergeleitet sowie Updates zur weiteren Vorgehensweise gegeben wurden.

Auf der Kärntner Seite seien die Straßen mit Gittern abgesperrt worden. So konnte verhindert werden, dass sich weitere Autos auf den Weg zum Grenzübergang machten. „Eine Änderung der Anzeigentafel war aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr möglich. Welche Informationen an bereits am Grenzübergang Wartende auf italienischer Seite weitergegeben wurden und von wem, entzieht sich unserer Kenntnis“, heißt es vom Büro des Landeshauptmann-Stellvertreters Martin Gruber (ÖVP).