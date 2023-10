Riesige Gartenfiguren lachen einem auf dem Kleinedlinger Marktgelände im strahlenden Sonnenschein entgegen. Zwischendrin "überwacht" auch "E.T. – Der Außerirdische" das Marktgeschehen am Kolomonimarkt. "Wir mögen derartige Geschenkartikel, deswegen verkaufen wir sie auch gern. Viele stellen sie auch zur Innendekoration auf", geben Siegfried und Sandy Ronchi aus Leibnitz bekannt, die es zum ersten Mal als Standler nach Wolfsberg verschlagen hat. "E.T" ist um 125 Euro angeschrieben. "Der Preis ist aber verhandelbar", zwinkert Sandy. Am "Kolomoni" stehen derzeit aber nur zwei "E.T."s zum Verkauf. "Wir fahren aber jeden Tag nach Hause. Daher können wir auch schnell Nachschub holen."