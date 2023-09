"Wir haben uns auf Vereine und Sportbegeisterte spezialisiert", erzählt Stefan Asprian, der gemeinsam mit seiner Frau Miriam nebenberuflich mit ihrem Vertriebspartner Jürgen Bleiner das Sportausstattungsgeschäft "Macron Sports Hub" in Wolfsberg eröffnet hat. Und zwar in der Lagerstraße 3, in den ehemaligen 250 Quadratmeter großen Geschäftsräumlichkeiten der Kleiderfabrik Holler, die 2021 geschlossen wurde.

Verkauft wird Sport- oder Fitnessbekleidung für Damen, Herren und Kinder. "Jegliche Sporttextilien, Schuhe, Sportmedizin sowie Fanartikel wie Shirts, Schals aber auch Rücksäcke und Kappen sind bei uns erhältlich", zählt Stefan Asprian auf, der hauptberuflich als Pädagoge tätig ist. Neben einem 50 Quadratmeter großen Schauraum ist eine 60 Quadratmeter große Druckerei Teil des Geschäftes. "Die Vereine haben so bei uns die Möglichkeit, ihre Logos detailgetreu auf Fanartikel und Trikots drucken zu lassen", sagt Asprian.

Recyceltes Polyester

Aber auch individuelle Drucke, etwa für Geburtstage, seien möglich. Zudem werde auf Nachhaltigkeit geachtet. "Unsere Sportshirts bestehen aus recycelten Polyester. 17 PET-Flaschen ergeben ein T-Shirt", informiert das Ehepaar, das bis Mitte September mit Eröffnungsangeboten aufwartet. Der neu eröffnete Laden ist übrigens der zweite Vertrieb des italienischen Sportartikelherstellers "Macron" in Österreich.