Das 2020 neu eröffnete Tierheim in Wolfsberg platzt mit aktuell 18 Hunden und 60 bis 70 Katzen aus allen Nähten. Und so gab es heuer schon einige Male einen Aufnahmestopp an Tieren. Doch auch die Mitarbeiter sind an der Belastungsgrenze angelangt und nehmen teilweise sogar Tiere mit nach Hause, um sie zu pflegen, weil im Heim kein Platz mehr vorhanden ist.