Lithium wird etwa für die Herstellung von Batterien benötigt. Ab 2021 könnte der Rohstoff auf der Weinebene abgebaut werden © Traussnig

Die Dimensionen sind gigantisch: 18 Millionen Tonnen Lithium sollen im Traudi-Stollen auf der Weinebene „schlummern“. Die Gesellschaft „European Lithium“ will rund 375 Millionen Euro in den Abbau ab 2021 investieren und damit 400 bis 500 Jobs in der Region schaffen. Immerhin könnte die Aufbereitsanlage für das Lithium auch im Lavanttal entstehen.

